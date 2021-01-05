القوى العاملة: تعيين 550 شاباً منهم 8 من ذوي القدرات بقنا

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا نحو 550 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 8 من ذوي القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2107 شاباً، فضلا عن استخراج 593 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية، صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً بإجمالي 81 ألف جنيه، لعدد 38 عاملاً، وصرف 26 ألفاً و138 جنيهاً للرعاية الصحية لـ 133 عاملاً، ليصل إجمالي ما تم صرفه لـ 107 ألفاً و 138 جنيه لـ 171 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مدير مديرية القوى العاملة بقنا، عن إنجازاتها خلال نوفمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 710 منشأة، وأسفر عن تحرير 50 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 14 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وتحويل 5 شكاوي للقضاء ، وتبقت 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما أجرت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، تفتيشا على مستوى المحافظة لـ 149 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.