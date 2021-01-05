أخبار عاجلة

بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم -
"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم -
آخر 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 2876 إصابة بكورونا -
شاهد واحدة من أقدم قرى شمال المملكة.. "لينة" إرث تاريخي وقصر شامخ -
حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير -
بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوى العاملة: تعيين 550 شاباً منهم 8 من ذوي القدرات بقنا

Print
القوى العاملة: تعيين 550 شاباً منهم 8 من ذوي القدرات بقنا القوى العاملة: تعيين 550 شاباً منهم 8 من ذوي القدرات بقنا

مصراوي Masrawy

04:26 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا نحو 550 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 8 من ذوي القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2107 شاباً، فضلا عن استخراج 593 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية، صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً بإجمالي 81 ألف جنيه، لعدد 38 عاملاً، وصرف 26 ألفاً و138 جنيهاً للرعاية الصحية لـ 133 عاملاً، ليصل إجمالي ما تم صرفه لـ 107 ألفاً و 138 جنيه لـ 171 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مدير مديرية القوى العاملة بقنا، عن إنجازاتها خلال نوفمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 710 منشأة، وأسفر عن تحرير 50 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 14 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وتحويل 5 شكاوي للقضاء ، وتبقت 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما أجرت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، تفتيشا على مستوى المحافظة لـ 149 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

شبكة عيون الإخبارية