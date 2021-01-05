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"غادة عادل" مديرًا عامًا للمكتب الفني لوزير السياحة

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"غادة عادل" مديرًا عامًا للمكتب الفني لوزير السياحة "غادة عادل" مديرًا عامًا للمكتب الفني لوزير السياحة

مصراوي Masrawy

04:25 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً بتكليف غادة عادل بالقيام بمهام وأعمال وظيفة مدير عام المكتب الفني للوزير.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتمكين الكفاءات من أبنائها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية والاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

وكانت غادة عادل تشغل منصب مدير عام مكتب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث تم تعينها بالهيئة في عام 1991 وتدرجت في العديد من الوظائف داخل الهيئة ومنها مدير إدارة المتابعة، وأمين سر مجلس إدارة الهيئة، ومنسق ومسئول عن الحملة العربية، وكذلك عن الحملة الداخلية، كما أنها حاصلة على ليسانس ألسن (قسم لغة فرنسية) جامعة عين شمس، ودبلومة في الإرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

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