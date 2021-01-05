ضبط مالك مخزن يروج أدوية محظورة بحوزته 4 آلاف قرص مخدر في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مالك مخزن أدوية، حال بيعه كمية من العقاقير الطبية المحظور تداولها.

معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام أحد الأشخاص بترويج عقاقير مخدرة ومنشطات مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية ومحظور تداولها داخل البلاد عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، لبيعها لعملائه وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم حال قيامه ببيع كمية من العقاقير الطبية بدائرة قسم شرطة حلوان، وتبين أنه مالك مخزن أدوية -مقيم بمحافظة الشرقية، وعُثر بداخل المخزن على كمية من الأدوية 4200 "قرص أدوية مخدرة" -169 "قرص منشطات" -49 "أمبول مخدر" جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بعرض الأقراص المخدرة والمنشطات المحظور تداولها وترويجها على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الأدوية المخدرة والمنشطات مجهولة المصدر والمهربة جمركياً.