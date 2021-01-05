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"ما تقعدش قدام بيتي ".. تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتل جاره

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"ما تقعدش قدام بيتي ".. تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتل جاره "ما تقعدش قدام بيتي ".. تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتل جاره

مصراوي Masrawy

04:11 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل جاره في المعصرة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص والمعاينة عثر على جثة "م. س" في العقد الثالث من عمره، مصاب بطلق خرطوش في الصدر.

وبينت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى "ع. ا" في العقد الخامس من العمر، بسبب خلافات الجيرة، وأن خلافات قديمة بين الطرفين تجددت يوم الواقعة، بعد أن جلس المجني عليه فوق كرسي أمام منزله، ما استفز المتهم ودفعه للتشاجر معه، مطالبا إياه بعدم الجلوس خارج منزله.

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