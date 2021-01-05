أخبار عاجلة

البيئة: زراعة 1000 شجرة بعدد من المقالب العشوائية المرفوع منها القمامة بأوسيم -
يجلس على المنصة بجلسة البرلمان الافتتاحية.. مَن هو أبانوب عزت الذي شارك في هاشتاج "إلا رسول الله"؟ -
بداية من اليوم.. 4 أوراق مستندات للحصول على تعويض نزع ملكية لتطوير الدائري بالبساتين -
"هيئة الدواء" تطلق الخط الساخن لتلقي شكاوى واستفسارات نواقص الأدوية -
ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محل مأكولات بالقاهرة -
ضبط شخصين بحوزتهما أدوية وأغذية مجهولة المصدر في القاهرة -
بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة.. بدايتها نهاية الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نجران.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه

Print
نجران.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه نجران.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه
في بيان لوزارة الداخلية اليوم

نجران.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم/ سالم بن ناصر بن سالم الكربي -سعودي الجنسية- على قتل/ داود بن محمد بن سالم الكربي -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ سالم بن ناصر بن سالم الكربي اليوم الثلاثاء الموافق 1442/5/21، بمدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل .وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين"

بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين"

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم

"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم

"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم

"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم

شبكة عيون الإخبارية