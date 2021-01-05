أخبار عاجلة

البيئة: زراعة 1000 شجرة بعدد من المقالب العشوائية المرفوع منها القمامة بأوسيم -
يجلس على المنصة بجلسة البرلمان الافتتاحية.. مَن هو أبانوب عزت الذي شارك في هاشتاج "إلا رسول الله"؟ -
بداية من اليوم.. 4 أوراق مستندات للحصول على تعويض نزع ملكية لتطوير الدائري بالبساتين -
"هيئة الدواء" تطلق الخط الساخن لتلقي شكاوى واستفسارات نواقص الأدوية -
ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محل مأكولات بالقاهرة -
ضبط شخصين بحوزتهما أدوية وأغذية مجهولة المصدر في القاهرة -
بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة.. بدايتها نهاية الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العقار" وبنك التنمية يدشنان برنامج "الامتياز العقاري".. وهذه أهدافه

Print
"العقار" وبنك التنمية يدشنان برنامج "الامتياز العقاري".. وهذه أهدافه "العقار" وبنك التنمية يدشنان برنامج "الامتياز العقاري".. وهذه أهدافه
يمكّن المنشآت الصغيرة من الحصول على علامة تجارية وهوية ومعرفة وتقنية

دشّنت الهيئة العامة للعقار وبنك التنمية الاجتماعية، برنامج "الامتياز العقاري"، الهادف إلى تمويل ودعم المنشآت العقارية الصغيرة ونقل المعرفة والتقنية الحديثة إليها في مجال الأنشطة العقارية المختلفة، وتعريفها بالفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

ويمكِّن البرنامج المنشآت الصغيرة من الحصول على علامة تجارية وهوية عقارية ومعرفة وتقنية من شركات رائدة وذات خبرات وإمكانيات في السوق العقاري المحلي أو الدولي.

ويسهم بنك التنمية الاجتماعية في دعم برنامج الامتياز العقاري من خلال تقديم تمويل بدون فوائد وتسهيلات بفترة سماح مدتها سنتين مع توفير الدعم من خلال عيادة الأعمال.

وتستهدف الهيئة العامة للعقار، دعم برنامج الامتياز من خلال حزمة من الخدمات في هذا البرنامج من ضمنها سكني، وافي، مستشارك العقاري، الصلح العقاري، برنامج التمويل العقاري، التسويق العقاري، الوساطة العقارية، جمعيات الملاك، استدامة المباني، والتوثيق.

ويأتي برنامج "الامتياز العقاري"، ضمن مبادرات ركيزة لتمكين واستدامة القطاع العقاري التي تضمنتها الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، حيث أطلقت الهيئة العامة للعقار البرنامج بالتزامن مع مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" الذي نظمته الهيئة مؤخراً، وسلّم محافظ الهيئة الأستاذ عصام بن حمد المبارك أول رخصة امتياز عقاري في إطار هذا البرنامج.الهيئة العامة للعقار بنك التنمية الاجتماعية برنامج الامتياز العقاري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين"

بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين"

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم

"فيلومينا" تشل الحياة في إسبانيا .. موت شخصين تجمداً وحصار 1500 بسياراتهم

"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم

"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم

شبكة عيون الإخبارية