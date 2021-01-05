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نادي القضاة يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة أعياد الميلاد

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نادي القضاة يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة أعياد الميلاد نادي القضاة يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة أعياد الميلاد

مصراوي Masrawy

03:56 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن مجلس إدارة نادي قضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يتقدم للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللإخوة المسيحيين في مصر بالتهنئة بأعياد الميلاد المجيدة.

وأكد المستشار محمد عبد المحسن في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "أننا نستقبل هذه الأعياد ونحن نقف جميعا صفا واحدا تجاه الوباء الذي يجتاح العالم للحفاظ على مقدرات مصرنا الغالية وصحة الشعب المصري العظيم"

وتابع: "هو ما يؤكد دوما تماسك المصريين برباط تاريخي تشهد عليه المواقف والأحداث ويجمعنا فيه دوما الإخاء والمحبة آملين أن يعيدها الله على المسيحيين والمسلمين وعلى مصرنا الغالية وشعبها الكريم بالخير والأمان والصحة والعافية".

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