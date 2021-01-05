الداخلية تضبط 35 قطعة سلاح ناري و110 قضايا مخدرات في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (35 قطعة سلاح ناري، بحوزة 33 متهم)، وضبط (110) قضية مخدرات بحوزة (119).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ (47656) حكم قضائي متنوع، بإجمالي (5380) محكوم عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.