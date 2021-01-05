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حملة اليوم الواحد.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

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حملة اليوم الواحد.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات حملة اليوم الواحد.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

مصراوي Masrawy

03:39 م الثلاثاء 05 يناير 2021


كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5113 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1789 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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