رئيس مجلس النواب يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

مصراوي Masrawy
04:00 م الثلاثاء 05 يناير 2021
كتب- مصراوي:
بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى صاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
أكد الدكتور عبدالعال في نص البرقية: "أنه في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة إيذاناً باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم.. هذا الشعب العظيم، الذي لا يرهبه إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها.. لكن أبداً لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة".
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن مصر التي قلتم فيها نيافتكم: "نستطيع أن نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن"، وما ذلك إلا وصفاً دقيقاً لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا متانة.
كما أردف الدكتور عبدالعال: "وهذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم خبير".
واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلا: "بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهاني، مقرونة بأجمل التبريكات"، وسلام على شعب مصر العظيم.