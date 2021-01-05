أخبار عاجلة

البيئة: زراعة 1000 شجرة بعدد من المقالب العشوائية المرفوع منها القمامة بأوسيم -
يجلس على المنصة بجلسة البرلمان الافتتاحية.. مَن هو أبانوب عزت الذي شارك في هاشتاج "إلا رسول الله"؟ -
بداية من اليوم.. 4 أوراق مستندات للحصول على تعويض نزع ملكية لتطوير الدائري بالبساتين -
"هيئة الدواء" تطلق الخط الساخن لتلقي شكاوى واستفسارات نواقص الأدوية -
ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محل مأكولات بالقاهرة -
ضبط شخصين بحوزتهما أدوية وأغذية مجهولة المصدر في القاهرة -
بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة.. بدايتها نهاية الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مستشفى الطلبة جامعة حلوان تكشف استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

Print
مستشفى الطلبة جامعة حلوان تكشف استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا مستشفى الطلبة جامعة حلوان تكشف استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

03:43 م الثلاثاء 05 يناير 2021


كتب- مصراوي:
قالت جامعة حلوان، إنه منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وصدور قرار باستمرار الدراسة عن بعد بالجامعات، اتخذت مستشفى الطلبة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة العديد من الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار المستجد وذلك من خلال تعزيز خدماتها التي تقدمها تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان والمستشار الطبي لرئيس الجامعة، والدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة.

وتقوم مستشفى الطلبة جامعة حلوان بعمليات التعقيم وتوفير الخدمة الطبية والعلاج لطلاب الجامعه، وتكليف فريق مكافحة العدوى بتعقيم العيادات، ووحدة الغسيل الكلوي وذلك بشكل يومي قبل بدأ العمل وبعد إنتهاء العمل مع توفير وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبي. بحسب بيان صحفي.

كما تقوم الفرق الطبية بالكشف وعلاج ومتابعة مرضى الأمراض المزمنة، والأمراض الأخرى من الطلاب بعيادات مستشفى طلبة جامعة حلوان مع صرف العلاج للطلبة المرضى من خلال صيدلية عيادات مستشفى الطلبة وذلك من خلال العمل بعيادة فرز مستقلة عن بقية العيادات تستقبل الطلبة من بداية دخولهم للمستشفى وتقوم بقياس الحرارة وسؤال الطلبة عن أي أعراض أخرى يشعرون بها.

كذلك يستمر العمل بالعيادة المستقلة للكشف على الحالات المشتبه بإصابتها (بفيروس كوفيد ١٩) يتم تحويل الطلبة لها من عيادة الفرز، وتشكيل فريق طبى من الاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة لتقييم الحالات الطبية المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 وعمل التحاليل والاشعات المطلوبة لهمـ وصرف العلاج للطلاب المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 حسب البروتوكول الطبي المعتمد وتوفير العلاج من خلال صيدليه عيادات مستشفى الطلبة.


كذلك تقوم المستشفى بمتابعة الطلاب المشتبه بإصابتهم بكوفيد 19 يوميا من خلال لجنة طبية لمتابعة الطلاب يوميا من خلال الاتصال وطرق التواصل وتوفير الدعم الطبي والعلاج المطلوب لهم.

كما يستمر العمل بوحدة الغسيل الكلوي بكامل الطاقة مع اتخاذ أقصى القواعد الاحترازية والتعقيم المستمر، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي وعلاج الأورام لمرضي مستشفي بدر الجامعي وذلك عقب قرار تحويلها إلى مستشفى عزل.

1

2524cbcd3d.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

شبكة عيون الإخبارية