مستشفى الطلبة جامعة حلوان تكشف استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

قالت جامعة حلوان، إنه منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وصدور قرار باستمرار الدراسة عن بعد بالجامعات، اتخذت مستشفى الطلبة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة العديد من الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تعزيز خدماتها التي تقدمها تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان والمستشار الطبي لرئيس الجامعة، والدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة.

وتقوم مستشفى الطلبة جامعة حلوان بعمليات التعقيم وتوفير الخدمة الطبية والعلاج لطلاب الجامعه، وتكليف فريق مكافحة العدوى بتعقيم العيادات، ووحدة الغسيل الكلوي وذلك بشكل يومي قبل بدأ العمل وبعد إنتهاء العمل مع توفير وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبي. بحسب بيان صحفي.

كما تقوم الفرق الطبية بالكشف وعلاج ومتابعة مرضى الأمراض المزمنة، والأمراض الأخرى من الطلاب بعيادات مستشفى طلبة جامعة حلوان مع صرف العلاج للطلبة المرضى من خلال صيدلية عيادات مستشفى الطلبة وذلك من خلال العمل بعيادة فرز مستقلة عن بقية العيادات تستقبل الطلبة من بداية دخولهم للمستشفى وتقوم بقياس الحرارة وسؤال الطلبة عن أي أعراض أخرى يشعرون بها.

كذلك يستمر العمل بالعيادة المستقلة للكشف على الحالات المشتبه بإصابتها (بفيروس كوفيد ١٩) يتم تحويل الطلبة لها من عيادة الفرز، وتشكيل فريق طبى من الاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة لتقييم الحالات الطبية المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 وعمل التحاليل والاشعات المطلوبة لهمـ وصرف العلاج للطلاب المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 حسب البروتوكول الطبي المعتمد وتوفير العلاج من خلال صيدليه عيادات مستشفى الطلبة.



كذلك تقوم المستشفى بمتابعة الطلاب المشتبه بإصابتهم بكوفيد 19 يوميا من خلال لجنة طبية لمتابعة الطلاب يوميا من خلال الاتصال وطرق التواصل وتوفير الدعم الطبي والعلاج المطلوب لهم.

كما يستمر العمل بوحدة الغسيل الكلوي بكامل الطاقة مع اتخاذ أقصى القواعد الاحترازية والتعقيم المستمر، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي وعلاج الأورام لمرضي مستشفي بدر الجامعي وذلك عقب قرار تحويلها إلى مستشفى عزل.