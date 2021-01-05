ابنة الداعية عبلة الكحلاوي تكشف الحالة الصحية لوالدتها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قالت الدكتورة مروة ياسمين، كريمة الداعية عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بورسعيد، إن الحالة الصحية لوالدتها مستقرة الآن، بعد تعرضها لوعكة، وتم نقلها إلى المستشفى.

وطالبت في تصريح مقتضب لمصراوي، الثلاثاء، جميع محبي الدكتورة عبلة الكحلاوي بالدعاء لها بأن يمن عليها بالشفاء، وتتحسن حالتها الصحية.

وتعرضت الدكتورة عبلة الكحلاوي، لوعكة صحية، وتم نقلها إلى المستشفى.

وتولت الدكتورة عبلة الكحلاوي، منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر ببورسعيد، وحصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، والدكتوراه عام 1979، وتولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.