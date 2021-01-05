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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني أسعار تذاكر السفر الخاصة بمبادرة "شتي في مصر"، قائلةً إنها شاملة الضرائب والمصريين والأجانب، وخلال الفترة من ١٥ يناير الجاري حتي ٢٨ فبراير المقبل، بسعر موحد على النحو التالي: من (القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه) ومن (القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا ١٨٠٠ جنيه)، ومن (القاهرة إلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه).

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن المبادرة جاءت وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر الماضي، وتم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني؛ لوضع آليات لتنشيط حركة السياحة الداخلية ومناقشة تفعيل مبادرة "شتِّي في مصر" والإعلان والترويج لها.

وقد حضر هذه الاجتماعات الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء كل من غرفة المنشآت الفندقية، وغرفة الشركات ووكالات السفر السياحية، وعدد من قيادات الوزارتَين، وتم التأكيد أن مبادرة "شتي في مصر" تهدف إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من (الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم)، ومن الإسكندرية إلى (الأقصر وأسوان)، بداية من ١٥ يناير الجاري وحتى نهاية شهر فبراير المقبل.

وأضافت الوزارة أنه سوف تقوم غرفة المنشآت الفندقية بالإعلان عن أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة، فئات ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، والتي تطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات، وذلك طوال فترة تفعيل المبادرة، مع الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقًا لضوابط التشغيل المقررة، وتأكيد ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافتيريات والفنادق والأوتوبيسات السياحية.

جدير بالذكر أنه لدعم مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، سبق أن قرر المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة، الأسبوع الماضي، منح تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهرَي يناير وفبراير من العام الجاري.