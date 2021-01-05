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شنق نفسه بالجلباب.. انتحار طالب داخل منزله في بني سويف

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شنق نفسه بالجلباب.. انتحار طالب داخل منزله في بني سويف شنق نفسه بالجلباب.. انتحار طالب داخل منزله في بني سويف

مصراوي Masrawy

03:58 م الثلاثاء 05 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

أقدم طالب في العقد الثاني من العمر على الانتحار، اليوم الثلاثاء، داخل منزله بقرية في إهناسيا، غرب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى إهناسيا المركزي، بوصول "ع.م.ي" 15 عامًا طالب، مقيم قرية قاي التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص وسماع أقوال أسرته، أكدوا أن المتوفى تخلص من حياته شنقًا داخل غرفة نومه، بتعليق رقبته في طرف ثوب "جلباب"، والطرف الأخر بسقف الغرفة.

جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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