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فتح باب القبول بصيدلة جامعة الملك سلمان في رأس سدر

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فتح باب القبول بصيدلة جامعة الملك سلمان في رأس سدر فتح باب القبول بصيدلة جامعة الملك سلمان في رأس سدر

مصراوي Masrawy

03:58 م الثلاثاء 05 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:
أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، فتح باب القبول لطلاب كلية الصيدلة.
وقال الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة، في تصريح له اليوم، إنه توجد فرص محدودة بكلية الصيدلة بفرع الجامعة في رأس سدر، خلال الفصل الدراسي الثاني، ويجري التقديم من خلال الرابط
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وأوضح رئيس الجامعة أنه جاري استقبال الطلبات أونلاين حتى يوم الخميس الموافق 14 يناير، على أن يدفع الطالب رسوم التسجيل والفحص 750 جنيه، ويجري الدفع عن طريق أحد فروع البنك الوطني المصري (NBE) للحساب الجامعي رقم (009307118027401016)، ويجب أن يحتفظ المتقدم بنسخة من إيصال الدفع.
وأكد أنه يجرى إرسال نسخ مسحة من وثائق "شهادة الثانوية العامة، شهادة الميلاد، بطاقة الهوية، إيصال رسوم الامتحان، إلى البريد الإلكتروني التالي:
students.affairs.rs@Ksiu.edu.eg
كما يمكن إرسال أي استفسار إلى قسم التسجيل والقبول، عبر البريد الالكتروني التالي students.affairs.rs@Ksiu.edu.eg.
جدير بالذكر أن جامعة الملك سلمان، تضم 3 فروع بمدن رأس سدر، الطور، شرم الشيخ، وتضم الجامعة 11 كلية بينهم 5 كليات عملية، و 6 نظرية.

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