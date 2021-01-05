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تنهي مقاطعة قطر وتوقّع بيان "مصالحة العلا"

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مصر تنهي مقاطعة قطر وتوقّع بيان "مصالحة العلا" تنهي مقاطعة قطر وتوقّع بيان "مصالحة العلا"

مصراوي Masrawy

03:38 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتبت- رنا أسامة:

وقّع سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، على "بيان العلا" الخاص بالمُصالحة العربية مع قطر، خلال القمة الخليجية الـ41، ليُغادر بعدها عائدًا إلى أرض الوطن.

ووفق بيان الخارجية المنشور على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، تأتي مشاركة وتوقيعها على البيان في إطار "حرصها الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي، وتوجههم نحو تكاتُف الصف، وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة".

فضلًا عن "تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم؛ مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن مصر "تُقدّر وتُثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية".

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

ووصل شكري في وقت سابق الثلاثاء، إلى جانب قادة وممثلي الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين، إلى محافظة العلا السعودية، حيث انعقدت القمة الخليجية الـ41. وكان في استقبال قادة ووفود الدول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأُعلن عن تسمية القمة بقمة "قابوس والشيخ صُباح"، بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان قابوس بن سعيد وأمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد اللذين وافتهما المنيّة في العام الفائت.

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