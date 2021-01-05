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دورة تدريبية لـ"تغسيل الموتى" بسبب جائحة كورونا في المنوفية

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دورة تدريبية لـ"تغسيل الموتى" بسبب جائحة كورونا في المنوفية دورة تدريبية لـ"تغسيل الموتى" بسبب جائحة كورونا في المنوفية

مصراوي Masrawy

03:40 م الثلاثاء 05 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

تقدم 10 شباب و5 سيدات بينهم طالبة جامعية بالمنوفية، للمشاركة في دورة تدريبية لتغسيل الموتى من ضحايا المستجد.

وتُقام الدورة لأول مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وارتفاع أعداد الوفيات بالمحافظة، وخوف بعض المُغسلين من التعامل مع حالات كورونا.

يقول "شريف صقر" أحد أهالي مركز السادات في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه جرى تنظيم دورة تدريبية بمقر الجمعية الخيرية في المنطقة الرابعة بالمدينة، وشاركت بها 5 سيدات، بينهم طالبة جامعية، مُضيفًا أن تدريب السيدات سبقه تدريب 10 شباب قبل أسابيع.

وأضاف "صقر"، أن المتدربين يجمعهم "جروب واتساب"، يجري من خلاله التنبيه بالحالات المتوفية حديثًا، ومن ثم ينطلق الأقرب إلى مستشفى السادات لتغسيل الحالة والتي لا يقل عدد المُغسلين لها عن شخصين، سواء كان المتوفى رجل أو سيدة.

وقال إنه عرض مبلغ مالي بسيط على إحدى المتطوعات كبدل انتقالات لكنها رفضت وقالت: "أنا جايالك ولا جاية لربنا"، مؤكدًا أن المتدربين لا يتقاضون أموالًا.

من جانبها، توفر إدارة مستشفى السادات المركزي المستلزمات للمُغسلين "بدل عزل، مواد تعقيم، مطهرات، جوانتيات، كمامات طبية"، لتسهيل أعمال تغسيل وفيات فيروس كورونا.

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مصراوي Masrawy

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