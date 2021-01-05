أخبار عاجلة

البيئة: زراعة 1000 شجرة بعدد من المقالب العشوائية المرفوع منها القمامة بأوسيم -
يجلس على المنصة بجلسة البرلمان الافتتاحية.. مَن هو أبانوب عزت الذي شارك في هاشتاج "إلا رسول الله"؟ -
بداية من اليوم.. 4 أوراق مستندات للحصول على تعويض نزع ملكية لتطوير الدائري بالبساتين -
"هيئة الدواء" تطلق الخط الساخن لتلقي شكاوى واستفسارات نواقص الأدوية -
ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محل مأكولات بالقاهرة -
ضبط شخصين بحوزتهما أدوية وأغذية مجهولة المصدر في القاهرة -
بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة.. بدايتها نهاية الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الشيخ زايد لمتابعة عزل مصابي كورونا (صور)

Print
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الشيخ زايد لمتابعة عزل مصابي كورونا (صور) وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الشيخ زايد لمتابعة عزل مصابي كورونا (صور)

مصراوي Masrawy

03:27 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان؛ لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية وتقديمها للمرضى، في إطار جولتها التفقدية، اليوم الثلاثاء، لعدد من المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى المستجد بمحافظة القاهرة.

رافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى الداخلية وغرف عزل مصابي فيروس كورونا المستجد، للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأكدت لهم حرص الرئيس عبد الفتاح على تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة راجعت الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفى ب"تانك" الأكسجين حيث تبلغ سعته 5490 لترًا تكفي لـ 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%، ويتم التوريد باستمرار طبقًا للاحتياجات، بالإضافة إلى توافر ٢٧ اسطوانة أكسجين طبي كمخزون احتياطي بالمستشفى، كما اطمأنت الوزيرة على كفاءة عمل شبكات الغازات وشددت على أهمية الصيانة الدورية لها، لافتة إلى تخصيص طبيبين بالمستشفى لمتابعة عملية إمداد مرضى فيروس كورونا المستجد بالأكسجين الطبي طبقًا للممارسات الإكلينيكية لبروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد.

كما راجعت الوزيرة السعة السريرية للمستشفى حيث تضم 108 أسرة، و ٨٠ سرير رعاية مركزة، و20 جهاز تنفس صناعي، كما تضم معمل تحاليل، وجهاز أشعة مقطعية، لإجراء الفحوصات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، كما راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، مشددة على التزام جميع الفرق الطبية ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة.

وحرصت وزيرة الصحة خلال جولتها على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم لتذليل أي تحديات قد تواجههم، مشددة على ضرورة حماية أنفسهم والالتزام باتباع بروتوكولات مكافحة العدوى، مشيرة إلى تخصيص طبيب وممرضة بالمستشفى مدربين على أعلى مستوى تمهيدًا لبدء تلقي العاملين بالمستشفى لقاح فيروس كورونا المستجد كأولوية ضمن الفئات المستحقة، موجهة الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وتضحيات في خدمة الوطن، وحرصهم على تقديم الخدمة الطبية اللازمة لجميع المرضى قائلة لهم: "أفخر بالعمل معكم.. ونقدر تضحياتكم في مواجهة هذه الجائحة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

شبكة عيون الإخبارية