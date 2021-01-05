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يصل لـ 20 ضعفًا.. الصحة تنشر إحصائية صادمة عن علاقة التدخين بالسرطان

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يصل لـ 20 ضعفًا.. الصحة تنشر إحصائية صادمة عن علاقة التدخين بالسرطان يصل لـ 20 ضعفًا.. الصحة تنشر إحصائية صادمة عن علاقة التدخين بالسرطان

مصراوي Masrawy

03:22 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن التدخين يتسبب في زيادة نسبة الإصابة بأغلب أنواع السرطانات، مطالبة بالامتناع عن التدخين فورًا لحماية جسمك من الضرر.

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، إحصائية عن علاقة التدخين في زيادة نسبة الإصابة بأغلب أنواع السرطانات.

وقالت الوزارة إن التدخين يتسبب في زيادة احتمال الإصابة بسرطان الرئة مقارنة بغير المدخن بنسبة 20 ضعفًا، ومضاعفة الإصابة بسرطان الأنف وتجاويف الأنف، والإصابة بسرطان تجويف الفم بين 4 إلى 5 أضعاف.

وأشارت إلى أن التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان البلعوم الأنفي بالضعف، والإصابة بسرطان البلعوم الفموي والسفلي من 4 إلى 5 أضعاف، وسرطان الحنجرة 10 أضعاف، وسرطان المرئ من 2 لـ 5 أضعاف.

كما يتسبب السرطان في زيادة احتمالية الإصابة بسرطان المعدة، والإصابة بسرطان البنكرياس من 2 إلى 4 أضعاف، وفق وزارة الصحة.

ولفتت الوزارة إلى أن التدخين يسبب حوالي 90% من حالات الإصابة بسرطان الرئة عند الرجال و80% عند النساء.

كما أشارت الدراسات إلى وجود صلة بين شدة التدخين وسرطان الثدي عند النساء.

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