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تفريغ 8 آلاف طن ذرة وتداول 13 سفينة بميناء دمياط

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تفريغ 8 آلاف طن ذرة وتداول 13 سفينة بميناء دمياط تفريغ 8 آلاف طن ذرة وتداول 13 سفينة بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

03:36 م الثلاثاء 05 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط، تداول 13 سفينة وتفريغ كميات كبيرة من الحاويات، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع استقرار الأحوال الجوية، وانتظام حركة الملاحة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 9553 طن يوريا و2830 طن مولاس، و830 طن أسمنت و6650 طن رمل و2200 طن فوسفات.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع شملت 8000 طن ذرة، و5782 طن فول و5760 طن كلوريد إيثيلين و 1064 طن أبلاكاش، و8676 طن قمح و490 طن خردة. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123254 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 63348 طنًا.

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