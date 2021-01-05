السجن 3 سنوات ل"محسن السكري" وتغريمه 3 ملايين دولار بتهمة غسل الأموال

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مصراوي Masrawy



كتب - محمود السعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال. بمعاقبة محسن السكري بالسجن 3 سنوات وغرامة قرابة 3 ملايين دولار.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم "محسن م."، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين، "أشرف م."، و"محمد م."، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال ضابط التحريات بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليوني دولار، مضيفًا أنه في إطار سعي المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها 300 ألف دولار بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بمنتجع "هالومي" بمدينة شرم الشيخ، كما احتفظ بمبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، تم ضبطه بحقيبة خبأها داخل موقد للطعام.

واستطرد أن المتهم أودع لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، ولم تسفر التحريات عن علمهما بمصدر تلك الأموال، وأورد الشاهد بأقواله أن جميع التصرفات التي أتاها المتهم كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ومصدر تلك الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وكانت محكمة النقض أدانت في عام 2012 محسن السكري بالسجن المؤبد للسكري لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسجن 3 سنوات لحيازته سلاح بدون ترخيص وظل محبوسا إلى أن حصل على عفو رئاسي مؤخرا.