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المحكمة ترفض تعويض موظف بعد إلغاء مجازاته باللوم قبل يومين من إحالته للمعاش

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المحكمة ترفض تعويض موظف بعد إلغاء مجازاته باللوم قبل يومين من إحالته للمعاش المحكمة ترفض تعويض موظف بعد إلغاء مجازاته باللوم قبل يومين من إحالته للمعاش

مصراوي Masrawy

03:25 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب -محمود الشوربجي:

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن مسئول سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات لتعويضه ماديًا عن الأضرار النفسية التي لحقت به جراء توقيع عقوبة اللوم عليه قبل خروجه على المعاش بيومين، وقبل ذلك تم إيقافه عن العمل، مما دعاه لطلب التعويض عن هذا الضرر النفسي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة قد تحقق بإلغاء هذه المحكمة لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر عام ٢٠١٥ فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذي أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت إدعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر في صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أي دليل يؤيدها ويثبت صحتها. وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر فيجب رفض طعنه .

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة اللوم الموقعة عليه، مما يدل على دفع الضرر الواقع عليه .

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