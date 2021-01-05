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"الحقني خطفوني أنا وبنتك".. حيلة ربة منزل لابتزاز أموال زوجها في الدقهلية

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"الحقني خطفوني أنا وبنتك".. حيلة ربة منزل لابتزاز أموال زوجها في الدقهلية "الحقني خطفوني أنا وبنتك".. حيلة ربة منزل لابتزاز أموال زوجها في الدقهلية

مصراوي Masrawy

03:10 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف ربة منزل ونجلتها وتبين بأنها وراء ارتكاب الواقعة لمساومة زوجها وسداد ديونها.

تلقى مركز طلخا بأمن الدقهلية بلاغا من موظف 52 سنة ومقيم دائرة المركز بغياب زوجته ربة منزل 40 سنة، عن مسكنهما وبرفقتها كريمتهما 4 سنوات وتلقيه رسالة منها على تطبيق الواتس آب تتضمن استقلالها توك توك رفقة سيدتان ورجل وقيامهم باصطحابها كرهاً عنها لأحد المخازن لا تعرف مكانه وإغلاق هاتفها المحمول عقب ذلك.

تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجد المتغيبة وكريمتها طرف إحدي صديقاتها بمدينة طلخا، وعللت سبب غيابها لسابقة تحصلها من إحدي جيرانها على مبلغ مالي على سبيل الاستدانة ومن أخرة علي مبلغ مالي بزعم توظيفها دون علم زوجها إلا أنها لم تستطع أن تفي بسداد تلك المبالغ فاختلقت الواقعة لإيهام زوجها بكونها مختطفة لمساومته من خلال أحد الأشخاص على مبلغ مالي لتتمكن من سداد ديونها.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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