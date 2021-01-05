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تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك و46 آخرين في اتهامهم بالتزوير وتسفير العناصر الإرهابية بالخارج

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تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك و46 آخرين في اتهامهم بالتزوير وتسفير العناصر الإرهابية بالخارج تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك و46 آخرين في اتهامهم بالتزوير وتسفير العناصر الإرهابية بالخارج

مصراوي Masrawy

03:06 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب -صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة نظر أولى جلسات محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.لجلسة 6 مارس؛ لاستكمال سماع أقوال الشهود.

وكانت النيابة العامة قد أسندت في أمر الإحالة لعدد 47 من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم الإرهابي يحيى موسى وعلاء السماحي وشقيق الإرهابي حسن مالك في القضية المعروفة إعلاميا بتمويل أنشطة جماعة الإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج.

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