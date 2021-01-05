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نقابة الأطباء تعيد نشر ملف مصراوي "أبطال زمن الوباء" لتوثيق جهود فرق كورونا

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نقابة الأطباء تعيد نشر ملف مصراوي "أبطال زمن الوباء" لتوثيق جهود فرق كورونا نقابة الأطباء تعيد نشر ملف مصراوي "أبطال زمن الوباء" لتوثيق جهود فرق كورونا

مصراوي Masrawy

03:20 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

استعانت النقابة العامة للأطباء، بملف "أبطال زمن الوباء" الذي نشره موقع "مصراوي" أحد مواقع مجموعة أونا للصحافة والإعلام، عن جهود وتضحيات الفرق الطبية العاملة في مكافحة المستجد منذ بداية الجائحة حتى نهاية 2020.

ونشر الموقع الرسمي لنقابة الأطباء، ملف "أبطال زمن الوباء"؛ لتوثيق جهود الفرق الطبية خلال أزمة كورونا؛ كمرجعية فى ذاكرة النقابة، في باب جديد بالموقع.

كان "مصراوي" نشر ملفًا خاصًا بنهاية العام الماضي، ضمن سلسلته "أبطال زمن الوباء" التي بدأها مع عودة المصريين من مدينة ووهان الصينية، مرورًا بظهور حالات الإصابة بالفيروس؛ للحديث عن تفاصيل مواجهة كورونا في ، على مدى ما يقرب من عام، تتبع فيه خطى أبطال الأزمة؛ وثّق جهودهم وقصصهم.

للإطلاع على ملف "أبطال زمن الوباء" بتقنية "كروس ميديا".. اضغط هنا

للاطلاع على الملف على الموقع الرسمي لنقابة الأطباء.. اضغط هنا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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