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يبدأ فبراير 2021.. وزيرة الصحة تستعرض إجراءات الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب (EMLE)

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يبدأ فبراير 2021.. وزيرة الصحة تستعرض إجراءات الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب (EMLE) يبدأ فبراير 2021.. وزيرة الصحة تستعرض إجراءات الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب (EMLE)

مصراوي Masrawy

02:53 م الثلاثاء 05 يناير 2021


كتب- محمد غايات:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب؛ يأتي للتأكد من حصول خريجي كليات الطب على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وممارسة الطب في ، لافتةً إلى أن الامتحان سيكون مُوحدًا على مستوى الجمهورية؛ مما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

جاء ذلك أثناء عرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تقريراً حول الإجراءات المنظمة للامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب (EMLE) الذي تم اعتماده طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019؛ بحيث يشترط للقيد لأول مرة في سجلات وزارة الصحة أن يجتاز الطبيب هذا الامتحان تحت إشراف هيئة التدريب الإلزامي، سواء كان ذلك خلال دراسته أو بعدها، ويتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب سيُعقد في شهر فبراير 2021؛ ليكون بإمكان الطالب دخول الامتحان في أي من أيام 6 و13 و20 فبراير 2021، وتظهر نتيجة الامتحان فور الانتهاء منه، على أن تكون نسبة النجاح 50%، مع إمكانية الإعادة للتحسين، على أن يتم احتساب النسبة الأعلى، أما في حالة رسوب الطالب في 3 امتحانات خلال دور فبراير، فيمكن إعادة الامتحان مرة أخرى في شهر سبتمبر بنفس القواعد، لافتةً إلى أن الامتحان القومي لا يؤجل التجنيد العسكري ويجب أن تكون الخدمة الوطنية في الوقت المحدد.

وأوضحت زايد أن الطالب سيُدخل بياناته على المنصة الإلكترونية للامتحان على الرابط التالي:

(https://emle.academy/index.php/application/)

ويمكن للطالب تأدية الامتحان من المقر الموجود به On Line، ومدة الامتحان 3 ساعات، ويتكون من أسئلة اختيار من متعدد؛ حيث يتم اختيار أفضل إجابة من بين 5 إجابات، ويتكون الامتحان من 100 سؤال مُتعدد الاختيارات، ويشمل الامتحان التخصصات الخمسة الرئيسية في مجال الطب؛ وهي تخصصات (الجراحة العامة، طب الأطفال، الباطنة، طب الطوارئ، النساء والتوليد)، كما يشمل بعض الأسئلة عن طرق مكافحة العدوى، وعلم الأوبئة، والرعاية الصحية، وسلامة المريض، وقوانين وآداب وأخلاقيات المهنة.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم تجميع بيانات الأطباء المُستحقين لدخول الامتحان، وأتاحت الوزارة عدد 10 امتحانات تدريبية في شهر أكتوبر 2020 وعدد 10 امتحانات تدريبية في شهر نوفمبر 2020، وعدد 10 امتحانات تدريبية في شهر ديسمبر 2020 لطلبة الامتياز، وجار الإعداد لعدد 10 امتحانات تدريبية في شهر يناير 2021.

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