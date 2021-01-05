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"المصرية اللبنانية" تنشر مذكرات مصطفى الفقي "الرِّواية..رحلة الزمان والمكان

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مصراوي Masrawy

02:51 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أصدرت الدار المصرية اللبنانية، مذكرات الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "الرواية.. رحلة الزمان والمكان".

وخلال الكتاب يقدم الفقي ما هو أكثر من كتاب سيرة، إذ يغور في تقاطع رحلته الشخصية مع تاريخ المعاصر، ليزيح الستار عن عديد الكواليس الهامة وليعيد فتح عدد هائل من الملفات الحساسة التي كان شاهداً عليها تارة وشريكاً في صنعها مرات. بحسب بيان صحفي.

يقرر الفقي مبكراً أن يقدم كل ما عاش دون أقنعة، مستعيناً بتصدير مبكر لفرانز كافكا: "خجلتُ من نفسي عندما أدركت أن الحياة حفلة تنكرية، وأنا حضرتها بوجهي الحقيقي".

عشرون فصلاً، تشمل مقدمةً خاتمةً بالخُلاصات والدروس المستفادة، يسرد فيها الفقي مسيرته بحسٍ روائي ممتع، يجعل من مفردة "الرواية" التي اختارها عنواناً لحياته، مفردةً في مكانها.

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