"المصرية اللبنانية" تنشر مذكرات مصطفى الفقي "الرِّواية..رحلة الزمان والمكان

"المصرية اللبنانية" تنشر مذكرات مصطفى الفقي "الرِّواية..رحلة الزمان والمكان
مصراوي Masrawy
02:51 م الثلاثاء 05 يناير 2021
كتب- مصراوي:
أصدرت الدار المصرية اللبنانية، مذكرات الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "الرواية.. رحلة الزمان والمكان".
وخلال الكتاب يقدم الفقي ما هو أكثر من كتاب سيرة، إذ يغور في تقاطع رحلته الشخصية مع تاريخ مصر المعاصر، ليزيح الستار عن عديد الكواليس الهامة وليعيد فتح عدد هائل من الملفات الحساسة التي كان شاهداً عليها تارة وشريكاً في صنعها مرات. بحسب بيان صحفي.
يقرر الفقي مبكراً أن يقدم كل ما عاش دون أقنعة، مستعيناً بتصدير مبكر لفرانز كافكا: "خجلتُ من نفسي عندما أدركت أن الحياة حفلة تنكرية، وأنا حضرتها بوجهي الحقيقي".
عشرون فصلاً، تشمل مقدمةً خاتمةً بالخُلاصات والدروس المستفادة، يسرد فيها الفقي مسيرته بحسٍ روائي ممتع، يجعل من مفردة "الرواية" التي اختارها عنواناً لحياته، مفردةً في مكانها.