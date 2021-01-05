بالصور.. الكشف المجاني على 2200 مواطن في قافلة طبية بأسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين في قرية المنصورية بدراو، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وقال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية، بصحة بأسوان، إن القافلتين وقعتا الكشف الطبي على 2163 مواطنًا ومواطنة، بالإضافة لإجراء فحوص وتحاليل لـ 440 مواطنًا ومواطنة، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 260 سيدة بالقرية.

وضمت القافلة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج لكل حالة.