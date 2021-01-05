أخبار عاجلة

البيئة: زراعة 1000 شجرة بعدد من المقالب العشوائية المرفوع منها القمامة بأوسيم -
يجلس على المنصة بجلسة البرلمان الافتتاحية.. مَن هو أبانوب عزت الذي شارك في هاشتاج "إلا رسول الله"؟ -
بداية من اليوم.. 4 أوراق مستندات للحصول على تعويض نزع ملكية لتطوير الدائري بالبساتين -
"هيئة الدواء" تطلق الخط الساخن لتلقي شكاوى واستفسارات نواقص الأدوية -
ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محل مأكولات بالقاهرة -
ضبط شخصين بحوزتهما أدوية وأغذية مجهولة المصدر في القاهرة -
بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة.. بدايتها نهاية الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. الكشف المجاني على 2200 مواطن في قافلة طبية بأسوان

Print
بالصور.. الكشف المجاني على 2200 مواطن في قافلة طبية بأسوان بالصور.. الكشف المجاني على 2200 مواطن في قافلة طبية بأسوان

مصراوي Masrawy

03:04 م الثلاثاء 05 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين في قرية المنصورية بدراو، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وقال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية، بصحة بأسوان، إن القافلتين وقعتا الكشف الطبي على 2163 مواطنًا ومواطنة، بالإضافة لإجراء فحوص وتحاليل لـ 440 مواطنًا ومواطنة، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 260 سيدة بالقرية.

وضمت القافلة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج لكل حالة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

شبكة عيون الإخبارية