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يونيو المقبل.. تشغيل محطة محولات نجع حمادي الجديدة

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يونيو المقبل.. تشغيل محطة محولات نجع حمادي الجديدة يونيو المقبل.. تشغيل محطة محولات نجع حمادي الجديدة

مصراوي Masrawy

03:00 م الثلاثاء 05 يناير 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه من المقرر بدء تشغيل محطة محولات نجع حمادي الجديدة في شهر يونيو المقبل.

أوضح "الداودي" أن المحطة تقع على مساحة ٢٥٠ ألف م٢ بتكلفة مالية تتخطى المليار جنيه بجهد "٥٠٠ ك.ڤ"، وتضم 3 مبان رئيسية.

وأضاف أن مبنى الـ"٥٠٠ ك.ڤ" يعد من أكبر المباني على مستوى الجمهورية، ويتكون من ٨ دوائر كهربائية مرتبطة بمحطات كهرباء بنبان، السد العالي، شرق قنا، نجع حمادي القديمة ضمن الشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مبنى محطة ٦٦ ك.ڤ.

وأضاف محافظ قنا أن المحطة سوف تساهم فى توفير الكهرباء للمنطقة الصناعية بـ"هو" والتوسعات العمرانية الجديدة كمدينة الأمل ومصنع الألومنيوم.

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