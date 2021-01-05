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"المرور": 7 أيام على رصد مخالفات عدم الالتزام بالمسارات في 4 مدن

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"المرور": 7 أيام على رصد مخالفات عدم الالتزام بالمسارات في 4 مدن "المرور": 7 أيام على رصد مخالفات عدم الالتزام بالمسارات في 4 مدن
كان قد بدأ الرصد في شهر نوفمبر الماضي بالرياض وجدة والدمام

أعلن "المرور السعودي" بدء الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام.

وأوضح "المرور" أن التطبيق سيشمل "تبوك، نجران، القصيم وحائل".

وكان قد بدأ هذا الرصد في نوفمبر الماضي بالرياض وجدة والدمام، وأكد المرور حينها أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مشدداً على أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.المرور السعودي الرصد الآلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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