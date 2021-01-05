توقيع "بيان العلا" الختامي للقمة الخليجية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

وقع قادة ووفود دول مجلس الخليجي، الثلاثاء، البيان الختامي للقمة الـ41 المقامة في محافظة العلا بالسعودية؛ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأُعلن عن تسمية القمة الخليجية الـ41 بقمة "قابوس والشيخ صُباح"، بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان قابوس بن سعيد وأمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد اللذين وافتهما المنيّة في العام الفائت.

ووصل قادة وممثلي الإمارات وقطر وعمان والبحرين والكويت ومصر إلى مدينة العلا الواقعة شمال غربي المملكة، للمشاركة في أعمال الدورة الحالية بقاعة "مرايا" التي تحتضن أعمال القمة.

وكان في استقبال قادة ووفود الدول الأمير محمد بن سلمان.