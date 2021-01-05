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محمد بن سلمان: نشيد بوساطة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع الخليجي

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محمد بن سلمان: نشيد بوساطة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع الخليجي محمد بن سلمان: نشيد بوساطة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع الخليجي

مصراوي Masrawy

02:27 م الثلاثاء 05 يناير 2021

وكالات:

أشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، بوساطة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لرأب الصدع الخليجي المُستمر منذ أكثر من 3 أعوام.

وقال بن سلمان في افتتاح القمة الخليجية الـ41 بمحافظة العلا: "إننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد ـ رحمه الله ـ واستمر بمتابعتها الشيخ نواف الأحمد. كما نشيد في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن".

وأشار إلى أن هذه الجهود تمخض عنها الوصول إلى اتفاق "بيان العلا" الذي سيتم توقيعه في هذه القمة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.

وأضاف: "نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة، التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

ويُنتظر أن تشهد هذه القمة مصالحة خليجية مع قطر بعد أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

كانت والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

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