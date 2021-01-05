كشفتها الرائحة.. العثور على جثة متعفنة داخل منزل في طنطا

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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

عثر أهالي شارع السلاموني، بمنطقة سيجر، في طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، على جثة داخل منزل في حالة تعفن، وجرى نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث روائح كريهة من شقة سكنية بشارع السلاموني بجوار المركز الطبي.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية الى محل البلاغ، وتبين من المعاينة المبدئية وجود جثة شخص متوفي في حالة تعفن.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي، لتحديد أسباب الوفاة، واستخراج تصريح الدفن.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الوفاة.