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تجديد حبس طفل متهم بالشروع في قتل صديقه بالشرقية

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تجديد حبس طفل متهم بالشروع في قتل صديقه بالشرقية تجديد حبس طفل متهم بالشروع في قتل صديقه بالشرقية

مصراوي Masrawy

02:29 م الثلاثاء 05 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الإبراهيمية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس طفل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في قتل صديقه بشفرة "موس حلاقة".

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى الزقازيق العام، بوصول طفل 12 عامًا، مصابًا بجروح قطعية في الوجه والرأس، وبسؤال والدته، مُقيمة بالإبراهيمية، اتهمت طفل 15 عامًا، بالشروع في قتل ابنها بواسطة شفرة "موس حلاقة" كانت بحوزته؛ بسبب خلافات الجيرة.

جرى ضبط الطفل المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9408 جُنح الإبراهيمية لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الطفل المتهم على ذمة التحقيقات.

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