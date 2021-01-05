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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، تحرير 365 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وإغلاق 302 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأوضح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جرى إغلاق 168 محلًا و31 ورشة و47 مقهى ومطعم وقهوة، وفض 18 سرادق فرح وعزاء و25 سوق بنطاق المحافظة، فيما تقرر إغلاق 8 مراكز تعليمية وحضانات، وإغلاق 5 صالات رياضية.

وشنت رئاسة حي غرب مدينة شبين الكوم، حملة بنطاق الحي لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، أسفرت عن ضبط مركز تعليمي بشارع صبري أبو علم، وجرى تشميعه.