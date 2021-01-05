7 أعضاء بينهم ممثل من المعارضة.. تعرف على آلية انتخابات الأجهزة البرلمانية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات انتخابات الأجهزة البرلمانية المختلفة للمجلس؛ سواء أكان على مستوى اللجان النوعية أم انتخابات الرئيس والوكيلَين.

وتضمنت المادة 91 من اللائحة طريقة الانتخابات بنظام الاقتراع السري في جلسات علنية، وجاءت الإجراءات على النحو التالي:

يسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضاءه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.

يعتبر صوت العضو باطلًا إذا أدرج في ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصًا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.

نصت المادة 92 على أن يختار المجلس, بناء على ترشيح رئيسه, لجنةً خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة؛ للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزهـا، وإعداد تقرير بالنتيجة، ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

أما المادة 93 فقالت: مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التي يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية في الأحوال الأخرى.

وفي الأحوال التي يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أُعيد الانتخاب بين العضوَين اللذين نالا أكثر الأصوات عددًا؛ فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحدٌ أو أكثر من الأعضاء الآخرين أُشرِكوا معهما في المرة الثانية، ويُكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية؛ فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتًا متساوية، تكون الأولوية لمَن تعيّنه القرعة. وإذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الأعضاء، ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة في الأحوال التي تحتمها هذه اللائحة، أُعيد الانتخاب بين عدد يساوي ضعف العدد المطلوب انتخابه.