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أمطار وشبورة وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس من (الأربعاء وحتى الاثنين)

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أمطار وشبورة وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس من (الأربعاء وحتى الاثنين) أمطار وشبورة وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس من (الأربعاء وحتى الاثنين)

مصراوي Masrawy

02:42 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب – يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة بداية من غد الأربعاء الموافق 6 يناير وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 11 يناير 2021.
وجاء ذلك على النحو التالي:
الأربعاء 6 يناير:
أمطار خفيفة (30% تقريبا): على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
شبورة مائية كثيفة صباحا: تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 7 يناير:
شبورة مائية كثيفة صباحا: تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 7 يناير:
شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 8 يناير:
شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 9 يناير:
شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 10 يناير:
شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
واختتم بيان الأرصاد، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق.

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