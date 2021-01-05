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وفاة 4 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة تعلن ارتفاع العدد لـ 281 شهيدًا

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وفاة 4 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة تعلن ارتفاع العدد لـ 281 شهيدًا وفاة 4 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة تعلن ارتفاع العدد لـ 281 شهيدًا

مصراوي Masrawy

02:36 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم الثلاثاء، وفاة 4 أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد إلى 281 شهيدًا.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الأطباء هم: الدكتور محمد طلبة استشاري الجراحة العامة بمستشفى ميت غمر دقهلية والذي توفي بعزل مستشفى ميت غمر، والدكتور هشام بدره استشاري أمراض الكلى ومدير مركز طنطا للكلى، والدكتور سامي محمد عبدالفتاح طبيب باطنة بالتأمين الصحي والذي توفي في عزل مستشفى مبرة الزقازيق، والدكتورة كوثر صابر نعمان استشاري امراض النساء و التوليد.

وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.

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