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"الزكاة والدخل" تدعو للمسارعة بتقديم الإقرارات الضريبة عن ديسمبر

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"الزكاة والدخل" تدعو للمسارعة بتقديم الإقرارات الضريبة عن ديسمبر "الزكاة والدخل" تدعو للمسارعة بتقديم الإقرارات الضريبة عن ديسمبر
قال الهيئة: في موعد أقصاه العاشر من شهر يناير الجاري تجنباً للغرامة

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر يناير الجاري.

وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)؛ وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على "تويتر" (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.الهيئة العامة للزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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