أخبار عاجلة

بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة.. بدايتها نهاية الأسبوع -
1541 جولة رقابية على الأسواق بالشرقية وهذه حصيلة المخالفات -
رالي داكار.. فيديو يرصد المعركة الشرسة لتصدر المرحلة 7 للدراجات النارية -
"الزكاة " تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن نوفمبر وديسمبر -
تطعيم 200 ألف شخص يومياً.. بريطانيا: في طريقنا للقضاء على كورونا -
طبيعة تزدان بجمال وخرير ماء.. شاهد السحر "التهامي" يجذب الزائرين -
إندونيسيا تعلن تحديد موقعَي الصندوقيْن الأسوديْن للطائرة المنكوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لتعزيز القدرات.. "الطيران المدني" توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة سليمان الحبيب

Print
لتعزيز القدرات.. "الطيران المدني" توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة سليمان الحبيب لتعزيز القدرات.. "الطيران المدني" توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة سليمان الحبيب
لرفع كفاءة الأداء بما يخدم رؤية 2030 ويصب في تحقيق استراتيجية القطاع

لتعزيز القدرات..

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية؛ لتعزيز قدراتها في مجال طب الطيران، وزيادة عدد أطباء الطيران المفوضين داخل المملكة وخارجها، بهدف رفع كفاءة أداء قطاع الطيران.
ومثّل جانب الهيئة العامة للطيران المدني في التوقيع مساعد الرئيس لمعايير الطيران، الكابتن سليمان المحيميدي، فيما مثل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ناصر الحقباني، بحضور رئيس الهيئة، عبدالهادي المنصوري.
وتركز الاتفاقية على زيادة التعاون المشترك في طب الطيران، وتسهيل عملية الحصول على شهادة اللياقة الطبية لمنسوبي الطيران التي تصدر وفقاً للوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران في جميع فروع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية داخل وخارج المملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني مع كافة الجهات الحكومية، وغير الحكومية؛ لتعزيز قدرات قطاع الطيران ورفع كفاءة الأداء بما يخدم رؤية المملكة 2030، ويصب في تحقيق استراتيجية قطاع الطيران المدني.الهيئة العامة للطيران المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل

بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل

شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف

شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف

مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس

مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس

موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة.. بدايتها نهاية الأسبوع

موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة.. بدايتها نهاية الأسبوع

شبكة عيون الإخبارية