لتعزيز القدرات.. "الطيران المدني" توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة سليمان الحبيب

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لرفع كفاءة الأداء بما يخدم رؤية 2030 ويصب في تحقيق استراتيجية القطاع

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية؛ لتعزيز قدراتها في مجال طب الطيران، وزيادة عدد أطباء الطيران المفوضين داخل المملكة وخارجها، بهدف رفع كفاءة أداء قطاع الطيران.

ومثّل جانب الهيئة العامة للطيران المدني في التوقيع مساعد الرئيس لمعايير الطيران، الكابتن سليمان المحيميدي، فيما مثل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ناصر الحقباني، بحضور رئيس الهيئة، عبدالهادي المنصوري.

وتركز الاتفاقية على زيادة التعاون المشترك في طب الطيران، وتسهيل عملية الحصول على شهادة اللياقة الطبية لمنسوبي الطيران التي تصدر وفقاً للوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران في جميع فروع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية داخل وخارج المملكة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني مع كافة الجهات الحكومية، وغير الحكومية؛ لتعزيز قدرات قطاع الطيران ورفع كفاءة الأداء بما يخدم رؤية المملكة 2030، ويصب في تحقيق استراتيجية قطاع الطيران المدني.الهيئة العامة للطيران المدني