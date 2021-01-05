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رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي خلال 24 ساعة

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رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي خلال 24 ساعة رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

02:06 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضيتين تهريب بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 18 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 171 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 420 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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