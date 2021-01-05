إصابة طالبة وعامل في انهيار شرفة منزل بالشرقية

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الشرقية– فاطمة الديب:

أصيبت طالبة وعامل، بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر انهيار شرفة منزل بشارع الإدارة التعليمية في بلبيس بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ بانهيار شرفة منزل ملك "محمد.ع" بشارع الإدارة التعليمية في بلبيس، ما أسفر عن إصابة ابنة صاحب المنزل، "ر" 18 عامًا، و"أشرف.م" 48 عامًا، عامل، تصادف مروره في الشارع وقت سقوط الشرفة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 188 إداري بلبيس لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.