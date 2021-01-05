أخبار عاجلة

بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة.. بدايتها نهاية الأسبوع -
1541 جولة رقابية على الأسواق بالشرقية وهذه حصيلة المخالفات -
رالي داكار.. فيديو يرصد المعركة الشرسة لتصدر المرحلة 7 للدراجات النارية -
"الزكاة " تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن نوفمبر وديسمبر -
تطعيم 200 ألف شخص يومياً.. بريطانيا: في طريقنا للقضاء على كورونا -
طبيعة تزدان بجمال وخرير ماء.. شاهد السحر "التهامي" يجذب الزائرين -
إندونيسيا تعلن تحديد موقعَي الصندوقيْن الأسوديْن للطائرة المنكوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة طالبة وعامل في انهيار شرفة منزل بالشرقية

Print
إصابة طالبة وعامل في انهيار شرفة منزل بالشرقية إصابة طالبة وعامل في انهيار شرفة منزل بالشرقية

مصراوي Masrawy

02:17 م الثلاثاء 05 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيبت طالبة وعامل، بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر انهيار شرفة منزل بشارع الإدارة التعليمية في بلبيس بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ بانهيار شرفة منزل ملك "محمد.ع" بشارع الإدارة التعليمية في بلبيس، ما أسفر عن إصابة ابنة صاحب المنزل، "ر" 18 عامًا، و"أشرف.م" 48 عامًا، عامل، تصادف مروره في الشارع وقت سقوط الشرفة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 188 إداري بلبيس لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية