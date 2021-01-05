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ضبط 7 أطنان صابون سائل في مصنع بدون ترخيص بالقليوبية

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ضبط 7 أطنان صابون سائل في مصنع بدون ترخيص بالقليوبية ضبط 7 أطنان صابون سائل في مصنع بدون ترخيص بالقليوبية

مصراوي Masrawy

02:15 م الثلاثاء 05 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث في القليوبية، اليوم الثلاثاء، مصنع صابون سائل بدون ترخيص، عثر بداخله على 7 أطنان صابون سائل ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد غيتة رئيس مباحث التموين، بشن حملة استهدفت مصنع للصابون السائل.

تبين أن المصنع به 7 طن صابون ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، كما جرى ضبط 692 عبوة منظفات صناعية مختلفة الأنواع منتج نهائي، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

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