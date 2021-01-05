إصابة 3 عمال في انفجار ماكينة لحام بالشرقية

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الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 3 عمال، بحروق اليوم الثلاثاء؛ إثر انفجار ماكينة لحام بورشة لصناعة الأكياس البلاستيكية بقرية "الزوامل" في بلبيس بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ بانفجار ماكينة لحام بورشة لتصنيع الأكياس البلاستيكية بقرية "الزوامل" في بلبيس، ما أسفر عن إصابة 3 عمال بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.