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لامبورجيني Urus بقدرات غير عادية بفضل تعديلات كيفاني الألمانية (صور)

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لامبورجيني Urus بقدرات غير عادية بفضل تعديلات كيفاني الألمانية (صور) لامبورجيني Urus بقدرات غير عادية بفضل تعديلات كيفاني الألمانية (صور)

مصراوي Masrawy

02:19 م الثلاثاء 05 يناير 2021

فرانكفورت - (د ب أ):

كشفت شركة كيفاني الألمانية التخصصة فى تعديل السيارات النقاب عن سيارتها المعدلة Keyrus، التي تقوم على أساس الأيقونة لامبورجيني Urus، التي تنتمي لفئة SUV الفارهة.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية، أن سيارتها المعدلة Keyrus تزأر بقوة 820 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1100 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة المعدلة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3ر3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 325 كلم/س.

وفي الوقت ذاته تتمتع السيارة المعدلة بخفة الوزن، وذلك بفضل التوسع في استخدام المكونات المصنوعة من الكربون، مما ساهم في خفض وزن السيارة بمقدار 41 كجم.

وعلى الصعيد الشكلي تخطف السيارة المعدلة Keyrus الأنظار إليها من خلال الطلاء ثنائي الألوان، والذي يعول على التباين الجذاب بين الأسود والأصفر، بينما تقف السيارة على عجلات ضخمة قياس 24 بوصة.

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