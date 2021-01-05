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الإنقاذ تستأنف البحث عن 3 مفقودين عقب انهيار أرضي في النرويج

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الإنقاذ تستأنف البحث عن 3 مفقودين عقب انهيار أرضي في النرويج الإنقاذ تستأنف البحث عن 3 مفقودين عقب انهيار أرضي في النرويج

مصراوي Masrawy

02:09 م الثلاثاء 05 يناير 2021

ستوكهولم - (د ب ا):

قالت الشرطة النرويجية اليوم الثلاثاء إنه تم العثور على كلب حي، بعد وقوع انهيار أرضي كبير الأسبوع الماضي، مما عزز من آمال العثور على أحياء.

وقد عثر على الكلب مساء أمس الاثنين في جيب هوائي في منزل محطم.

قال روي الكفيست، رئيس عمليات الشرطة للصحفيين" العثور على الكلب يعطينا أمل في العثور على مزيد من الأحياء".

ومازال هناك ثلاثة أشخاص مفقودين بعد وقوع الانهيار الأرضي، الذي أودى بحياة سبعة أشخاص. وتم تحديد هوية الضحايا السبعة، ومن بينهم طفلة (عامان) ووالدها.

وأدى الانهيار الأرضي في بلدة أسك، الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرق أوسلو، إلى إصابة 10 أشخاص آخرين وتدمير 9 منازل. وتم إجلاء حوالي ألف شخص إلى مناطق آمنة.

وقال الكفيست إن عملية البحث اليوم سوف تركز على منطقة حول مبنى كبير، مضيفا أنه سوف يتم الاستعانة بالكلاب البوليسية.

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