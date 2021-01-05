أخبار عاجلة

بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة.. بدايتها نهاية الأسبوع -
1541 جولة رقابية على الأسواق بالشرقية وهذه حصيلة المخالفات -
رالي داكار.. فيديو يرصد المعركة الشرسة لتصدر المرحلة 7 للدراجات النارية -
"الزكاة " تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن نوفمبر وديسمبر -
تطعيم 200 ألف شخص يومياً.. بريطانيا: في طريقنا للقضاء على كورونا -
طبيعة تزدان بجمال وخرير ماء.. شاهد السحر "التهامي" يجذب الزائرين -
إندونيسيا تعلن تحديد موقعَي الصندوقيْن الأسوديْن للطائرة المنكوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زلزال فى النمسا.. ومساعدات لمنكوبي الزلازل فى كرواتيا

Print
زلزال فى النمسا.. ومساعدات لمنكوبي الزلازل فى كرواتيا زلزال فى النمسا.. ومساعدات لمنكوبي الزلازل فى كرواتيا

مصراوي Masrawy

02:09 م الثلاثاء 05 يناير 2021

فيينا - أ ش أ

ضرب زلزال خفيف ولاية شتايرمارك النمساوية، اليوم الثلاثاء، وبلغت قوته 2.5 درجة على مقياس ريختر ومركزه منطقة يودنبورغ .

وأفاد - بيان للمعهد المركزي للأرصاد الجوية والجيوديناميكية - اليوم الثلاثاء إن القوة المنخفضة للزلزال ساهمت فى عدم حدوث أضرار للمباني.

وكانت كرواتيا قد شهدت سلسلة من الهزات الأرضية القوية على مدار الأيام الماضية وشعر بها سكان العديد من الولايات النمساوية وقد تسببت فى انهيارات ومقتل العديد من الاشخاص .

وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء إنه تم إرسال العديد من المساعدات الانسانية النمساوية والأوروبية لإغاثة منكوبي الزلازل فى كرواتيا .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية