ما موقف العدادات الكودية بعد التصالح في مخالفات البناء؟.. مصدر بـ"الكهرباء" يوضح

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه يحق لأي مواطن تحويل عداده من الكودي إلى عداد شرعي؛ أي يكون بـ"اسمه" حال التصالح في مخالفات البناء أو أية مخالفات موجودة، عن طريق الحي أو الجهاز أو مجلس المدينة التابعة له.

وتابع المصدر: حيث يقوم المواطن بالتوجه إلى إدارة الكهرباء التابع لها ويقدم ورقة التصالح، ثم تقوم الإدارة بمراجعة كل البيانات؛ ومن ثمَّ تغيير العداد من كودي إلى عداد يحمل اسم المشترك.

ونوه المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، ليوم الثلاثاء، بأن سيتم خلال الفترة المقبلة تشغيل تلك الخدمة على المنصة الإلكترونية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لضمان سهولة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطن الذي يريد تلك الخدمة.

وأضاف المصدر أن الهدف الرئيسي من تركيب العدادات الكودية هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار؛ لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلًا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتي قد تؤدي إلى أعطال تكبِّد وزارة الكهرباء خسائر بملايين الجنيهات.

وأشار المصدر إلى أن العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع؛ ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار إليها، ولكن يحمل رقمًا كوديًّا، مؤكدًا أن سعر محاسبة الكيلو وات/ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره، وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها، وكذلك قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.