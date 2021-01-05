أخبار عاجلة

بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل -
شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف -
مسابقة تصميم "سمايا الشرقية".. 96 ساعة لإغلاق التسجيل والتحكيم 12 مارس -
موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة.. بدايتها نهاية الأسبوع -
1541 جولة رقابية على الأسواق بالشرقية وهذه حصيلة المخالفات -
رالي داكار.. فيديو يرصد المعركة الشرسة لتصدر المرحلة 7 للدراجات النارية -
"الزكاة " تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن نوفمبر وديسمبر -
تطعيم 200 ألف شخص يومياً.. بريطانيا: في طريقنا للقضاء على كورونا -
طبيعة تزدان بجمال وخرير ماء.. شاهد السحر "التهامي" يجذب الزائرين -
إندونيسيا تعلن تحديد موقعَي الصندوقيْن الأسوديْن للطائرة المنكوبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ما موقف العدادات الكودية بعد التصالح في مخالفات البناء؟.. مصدر بـ"الكهرباء" يوضح

Print
ما موقف العدادات الكودية بعد التصالح في مخالفات البناء؟.. مصدر بـ"الكهرباء" يوضح ما موقف العدادات الكودية بعد التصالح في مخالفات البناء؟.. مصدر بـ"الكهرباء" يوضح

مصراوي Masrawy

01:55 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء ، إنه يحق لأي مواطن تحويل عداده من الكودي إلى عداد شرعي؛ أي يكون بـ"اسمه" حال التصالح في مخالفات البناء أو أية مخالفات موجودة، عن طريق الحي أو الجهاز أو مجلس المدينة التابعة له.

وتابع المصدر: حيث يقوم المواطن بالتوجه إلى إدارة الكهرباء التابع لها ويقدم ورقة التصالح، ثم تقوم الإدارة بمراجعة كل البيانات؛ ومن ثمَّ تغيير العداد من كودي إلى عداد يحمل اسم المشترك.

ونوه المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، ليوم الثلاثاء، بأن سيتم خلال الفترة المقبلة تشغيل تلك الخدمة على المنصة الإلكترونية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لضمان سهولة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطن الذي يريد تلك الخدمة.

وأضاف المصدر أن الهدف الرئيسي من تركيب العدادات الكودية هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار؛ لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلًا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتي قد تؤدي إلى أعطال تكبِّد وزارة الكهرباء خسائر بملايين الجنيهات.

وأشار المصدر إلى أن العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع؛ ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار إليها، ولكن يحمل رقمًا كوديًّا، مؤكدًا أن سعر محاسبة الكيلو وات/ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره، وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها، وكذلك قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية