إحالة سائق أتوبيس مدرسة للمحاكمة بتهمة التسبب في مقتل معلمة

مصراوي Masrawy
01:52 م الثلاثاء 05 يناير 2021
كتب ـ صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، بإحالة سائق أتوبيس مدرسة الأحرار، إلى محكمة الجنح لاتهامه بقتل الخطأ والتسبب في وفاة المعلمة، وذلك كما جاء في تقرير الطب الشرعي نتيجة تحاليل المخدرات سلبي.
وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق حبس سائق أتوبيس مدرسة الهرم الذي تسبب في إصابة 14 طالبًا، إثر انقلاب الأتوبيس بميدان الرماية أمس، 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرضه على الطب الشرعي، لأخذ عينة للكشف عن تعاطي المخدرات.
وكانت جهات التحقيق أمرت بالتحفظ على سائق أتوبيس الهرم، المتسبب في الحادث، الذي أسفر عن إصابة 14 طالبًا، كما يجري التحقيق بالواقعة والاستماع إلى أقوال المصابين.
وكشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في حادث انقلاب أتوبيس طلاب مدرسة الإبداع للغات، حيث أكد أن الحادث أسفر عن إصابة 14 طالبًا بإصابات بسيطة، عبارة عن كدمات وسحجات، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.