إحالة سائق أتوبيس مدرسة للمحاكمة بتهمة التسبب في مقتل معلمة

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مصراوي Masrawy

كتب ـ صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، بإحالة سائق أتوبيس مدرسة الأحرار، إلى محكمة الجنح لاتهامه بقتل الخطأ والتسبب في وفاة المعلمة، وذلك كما جاء في تقرير الطب الشرعي نتيجة تحاليل المخدرات سلبي.

وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق حبس سائق أتوبيس مدرسة الهرم الذي تسبب في إصابة 14 طالبًا، إثر انقلاب الأتوبيس بميدان الرماية أمس، 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرضه على الطب الشرعي، لأخذ عينة للكشف عن تعاطي المخدرات.

وكانت جهات التحقيق أمرت بالتحفظ على سائق أتوبيس الهرم، المتسبب في الحادث، الذي أسفر عن إصابة 14 طالبًا، كما يجري التحقيق بالواقعة والاستماع إلى أقوال المصابين.

وكشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في حادث انقلاب أتوبيس طلاب مدرسة الإبداع للغات، حيث أكد أن الحادث أسفر عن إصابة 14 طالبًا بإصابات بسيطة، عبارة عن كدمات وسحجات، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.