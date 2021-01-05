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20 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بسحل "فتاة النزهة"

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20 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بسحل "فتاة النزهة" 20 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بسحل "فتاة النزهة"

مصراوي Masrawy

01:48 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب ـ محمود سعيد:

حدد نيابة النزهة، جلسة 20 يناير لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بسحل "ندى شديد" فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سحل فتاة مدينة نصر".

وكانت نيابة النزهة الجزئية، أخلت سبيل المتهمة بسحل الفتاة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وكانت تقود سيارتها بسرعة جنونية ولم تنتبه للمجني عليها، واصطدمت بها وسحلتها حتى وفاتها.

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إشارة من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع فتاة، وانتقل فريق من ضباط المباحث، وتبين أن الضحية طالبة جامعية في المرحلة الثالثة وتبلغ من العمر 20 عامًا.

وتم التوصل إلى أسرتها وقرر أن المجني عليها حضرت للقاهرة في زيارة عائلية؛ لشقيقتها الكبرى وأثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكي ما أدى إلى مصرعها، وكشفت التحريات أن الأهالي تمكنوا من التحفظ على متسببة الحادث عقب وقوعه وتم تسليمها للشرطة.

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